‘சாத்தான்குளம் விவகாரத்தில், தந்தை-மகன் இருவா் உயிரிழந்த சம்பவம் - சிபிஐ விசாரணைக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது குறித்து...’ என்ற விவாதப் பொருளுக்கு வாசகா்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

Published on : 08th July 2020