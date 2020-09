கடந்த வாரம் கேட்கப்பட்ட "ரயில் நிலையங்களுக்கு அரசியல் தலைவர்களின் பெயரை வைக்கும் வழக்கத்தை அரசு கைவிட வேண்டும் என்று சிலர் கூறுவது சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிள் கருத்துகள்

By DIN | Published on : 30th September 2020 03:59 AM | அ+அ அ- | |