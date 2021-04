கடந்த வாரம் கேட்கப்பட்ட "தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற யோசனை சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published on : 07th April 2021 04:54 AM | அ+அ அ- | |