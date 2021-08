"பாட நூல்களில் இடம்பெற்றுள்ள தலைவர்கள், அறிஞர்கள் ஆகியோரின் ஜாதி பெயர்களை நீக்கும் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை சரியானதா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published on : 25th August 2021 04:49 AM