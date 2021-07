"மாநில அரசு, நிர்வாக வசதிக்காக மாவட்டங்களை பிரிப்பது போல மத்திய அரசு மாநிலங்களை பிரிப்பதில் தவறில்லை என்கிற கருத்து சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published on : 21st July 2021 04:33 AM | அ+அ அ- | |