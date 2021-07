"இங்குள்ள இலங்கை அகதிகளுக்கு இந்தியக் குடியுரிமை வழங்கப்பட வேண்டுமா? அவர்கள் இலங்கைக்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட வேண்டுமா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published on : 28th July 2021 04:09 AM | அ+அ அ- | |