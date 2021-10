"காற்று மாசு, ஒலி மாசு இவற்றை உருவாக்கும் பட்டாசுப் பயன்பாட்டுக்குத் தடை விதிக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை ஏற்புடையதா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published on : 27th October 2021 04:21 AM | அ+அ அ- | |