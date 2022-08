"உக்ரைனிலிருந்து வந்த மாணவர்கள் இந்திய கல்லூரிகளில் படிப்பைத் தொடர விதிகளில் இடம் இல்லை என்று மத்திய அரசு கூறுவது சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 03rd August 2022 04:18 AM | Last Updated : 03rd August 2022 04:18 AM | அ+அ அ- |