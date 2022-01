"வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பதால் தேர்தல் முறை மேலும் நம்பகத்தன்மை உடையதாக மாறுமா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published on : 05th January 2022 04:16 AM | அ+அ அ- | |