"மாநில பாடத்திட்டத்தில் தேர்வு எழுதிய 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவித்திருப்பது சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 15th June 2022 03:31 AM | Last Updated : 15th June 2022 03:31 AM | அ+அ அ- |