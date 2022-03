"கல்வியை பொதுப்பட்டியலிலிருந்து முழுமையாக மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை சரியானதா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

Published on : 23rd March 2022