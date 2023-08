தமிழர்கள், தமிழோடு ஹிந்தி மொழியையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியிருக்கும் கருத்து ஏற்புடையதா? என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 23rd August 2023 04:09 AM | Last Updated : 23rd August 2023 04:09 AM | அ+அ அ- |