"அண்மையில் நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வில் குளறுபடி ஏற்பட்டதால் அத்தேர்வை ரத்து செய்துவிட்டு மறு தேர்வு நடத்த வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 08th March 2023 03:32 AM | Last Updated : 08th March 2023 03:32 AM | அ+அ அ- |