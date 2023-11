நீட் தேர்வு வணிகமயமாக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே, தமிழகத்திற்கு நீட் தேவையில்லை என்று பா.ம.க. தலைவர் கூறியிருப்பது சரியா? என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 01st November 2023