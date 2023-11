ரயில் நிலையங்களுக்குள் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் எடுத்துவருவதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருக்கும் யோசனை சாத்தியமா? என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 08th November 2023 01:02 AM | Last Updated : 08th November 2023 01:02 AM | அ+அ அ- |