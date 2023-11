திறமைக்கான இணைய விளையாட்டுகளான ரம்மி, போக்கர் ஆகிய விளையாட்டுகளுக்கு தமிழக அரசு விதித்த தடையை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டிருப்பது குறித்து... என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

Published On : 22nd November 2023