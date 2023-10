முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பில் சேர்வதற்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்க, நீட் தேர்வு தகுதி மதிப்பெண் பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கப்பட்டிருப்பது ஏற்புடையதா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 04th October 2023 01:58 AM | Last Updated : 04th October 2023 01:58 AM | அ+அ அ- |