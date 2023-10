ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு, ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் அதன் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று பா.ம.க. நிறுவனர் ச. ராமதாஸ் கூறியிருப்பது சரியா? என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 11th October 2023 04:20 AM | Last Updated : 11th October 2023 04:20 AM | அ+அ அ- |