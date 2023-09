தமிழகத்திற்கு காவிரி நீர் தர மறுக்கும் காங்கிரஸைக் கூட்டணியிலிருந்து நீக்கினால் திமுகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கத் தயார் என்று சீமான் கூறியிருப்பது குறித்து என்று கேட்கப்பட்டதற்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில

By DIN | Published On : 06th September 2023 04:54 AM | Last Updated : 06th September 2023 04:54 AM | அ+அ அ- |