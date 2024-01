நூறுநாள் வேலைத்திட்டத்தின்கீழ் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள், வேலை அட்டையுடன் ஆதார் அட்டையை இணைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருப்பது சரியா? என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

Published On : 10th January 2024