கர்நாடகத்தில் பட்டப்படிப்பு முடித்து ஆறு மாதம் வேலை இல்லாமல் இருக்கும் பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ. 3,000 வழங்குவதுபோல் தமிழக அரசு ரூ. 4,000 வழங்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் கூறுவது சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published On : 24th January 2024 03:17 AM | Last Updated : 24th January 2024 03:17 AM | அ+அ அ- |