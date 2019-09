நூல் அரங்கம்: வரப்பெற்றோம்

சுருக்கமான தென் இந்திய வரலாறு - பிரச்சினைகளும் விளக்கங்களும் - தொகுத்தவர்: நொபோரு கராஷிமா; தமிழில்: ப.சண்முகம்; பதிப்பாசிரியர்: சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்; பக்.480; ரூ.700; அருட்செல்வர் நா.மகாலிங்கம் மொழிபெயர்ப்பு மையம், பொள்ளாச்சி-3; 04259 - 236030.

A Pilgrimage of a Student in the Holy land - ஜெஃப்ரின் ஜெபஸ் கிறிஸ்டியன்; பக்.40; ரூ.75; எஸ்ùஸன்சியல் பப்ளிகேஷன்ஸ், கோயம்புத்தூர்-45; 0422- 2323228.

மனக்கடலின் சிப்பிகள் - பகலவன்; பக்.96; ரூ.80; ஒளிவட்டம் பதிப்பகம், 33/13சி, வரிகண்டன் தெரு, அம்மாபேட்டை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்.

தெரிந்த ஈரோடு தெரியாத செய்திகள் - செ.இராசு ; பக்.136; ரூ.130; கொங்கு ஆய்வு மையம், ஈரோடு-11; 0424- 2262664.

காலம் தோறும் கவிதை - மதுரை இளங்கவின்; பக்.144; ரூ.150; காவ்யா, சென்னை-24; 044- 2372 6882.

வியாத கீதை - மொழியாக்கம்: நல்லி குப்புசாமி செட்டியார்; பக்.64; ரூ.40; ப்ரெய்ன் பேங்க், 16/2, ஜெகதாம்பாள் தெரு, தியாகராயநகர், சென்னை-17.

உன் சிந்தனை உனது வெற்றி - சா.தா.நோவா; பக்.160; ரூ.120; அணைக்கும் கரங்கள் டிரஸ்ட், எண்.6, கோயில் தெரு, பாரதிநகர், மதுரை-14.

தலைவலி (ஹோமியோ மருத்துவம்) - எஸ்.தொரியா ரோச்; பக்.160; ரூ.60 ; ஆர்.ஆர்.நிலையம், ப.எண்.62/1, முத்து முதலி தெரு, இராயப்பேட்டை, சென்னை-14.

வைகோ 50 - பொதுவாழ்வு பொன் விழா 1964 - 2014 - தொகுப்பாசிரியர்: ப.அருணகிரி நாதன்; பக்.480; ரூ.500; மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், சென்னை-8; 044- 2851 6565.