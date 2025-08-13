நிஹல் சரின், காா்த்திகேயன் வெற்றி
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியின் 7-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் நிஹல் சரின், காா்த்திகேயன் முரளி வெற்றி பெற்றனா்.
போட்டியின் 7-ஆவது நாளான புதன்கிழமை நடைபெற்ற இச்சுற்றில், நிஹல் சரின் - அமெரிக்காவின் ரே ராப்சனையும், காா்த்திகேயன் - சக இந்தியரான விதித் குஜராத்தியையும் வென்றனா். போட்டியின் தொடக்கம் முதல் முன்னிலை வகிக்கும் ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா் - அமெரிக்காவின் அவோண்டா் லியாங்கை வீழ்த்தினாா்.
இந்தியா்களில் முன்னிலையில் இருக்கும் அா்ஜுன் எரிகைசி - நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரியுடனும், வி.பிரணவ் - நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்டுடனும் டிரா செய்தனா்.
போட்டி விறுவிறுப்பான இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில், வின்சென்ட் (5.5) தொடா்ந்து முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளாா். அா்ஜுன் (4) அடுத்த இடத்தில் நிலைக்க, காா்த்திகேயன் (4) முன்னேறி 3-ஆவது இடத்துக்கு வந்துள்ளாா்.
அனிஷ் (3.5), அவோண்டா் (3.5), ஜோா்டென் (3.5), விதித் (3), நிஹல் சரின் (3), பிரணவ் (2.5), ராப்சன் (2.5) ஆகியோா் முறையே 4 முதல் 10-ஆம் இடங்களில் இருக்கின்றனா்.
சேலஞ்சா்ஸ்: இந்தப் போட்டியின் சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவு 7-ஆவது சுற்றில், எம்.பிராணேஷ் - ஆா்.வைஷாலியையும், லியோன் மெண்டோன்கா - தீப்தாயன் கோஷையும், ஹா்ஷவா்தன் - டி.ஹரிகாவையும் வீழ்த்தினா். அபிமன்யு புரானிக் - ஆா்யன் சோப்ரா, பி.இனியன் - பி.அதிபன் மோதல் டிராவில் முடிந்தன.
புள்ளிகள் பட்டியலில், பிராணேஷ் (5.5), லியோன் (5.5), அபிமன்யு (5) ஆகியோா் முதல் 3 இடங்களில் உள்ளனா். அதிபன் (4), இனியன் (4), தீப்தாயன் (3.5), ஹா்ஷவா்தன் (3), ஆா்யன் (2), ஹரிகா (1.5), வைஷாலி (1) ஆகியோா் அடுத்த 7 இடங்களில் இருக்கின்றனா்.