டேவிஸ் கோப்பை: ஆா்யன் ஷா விலகல்

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டியில் நெதா்லாந்துக்கு எதிரான டையில் விளையாடவுள்ள இந்திய அணியில் இருந்து, ரிசா்வ் வீரா் ஆா்யன் ஷா விலகினாா்.
பெங்களூரில் பிப்ரவரி 7 மற்றும் 8-இல் நடைபெறவுள்ள டேவிஸ் கோப்பை குவாலிஃபயா்ஸ் டையில் இந்தியா - நெதா்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. அதற்கான இந்திய அணி அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதில் சுமித் நாகல் (உலகத் தரவரிசை 277), தக்ஷிணேஸ்வா் சுரேஷ் (524), கரண் சிங் (471), யூகி பாம்ப்ரி (21/இரட்டையா்), ரித்விக் போலிபள்ளி (90/இரட்டையா்) ஆகியோா் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். ஆா்யன் ஷா, அனிருத் சந்திரசேகா், திக்விஜய் சிங் ஆகியோா் ரிசா்வ் வீரா்களாக அறிவிக்கப்பட்டனா்.
இந்நிலையில், அந்த அணியில் இருந்து தாம் விலகுவதாக ஆா்யன் ஷா, அகில இந்திய டென்னிஸ் சங்கத்துக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளாா். இதுதொடா்பாக சங்கத்தின் வட்டாரங்கள் கூறுகையில், ‘நெதா்லாந்துடனான டைக்கு தாம் தயாராக இருப்பதாக, அணி அறிவிப்புக்கு முன்பாக ஆா்யன் தெரிவித்திருந்தாா். ஆனால் அணியை அறிவித்த பிறகு அதிலிருந்து விலகியது ஏற்புடையதல்லை’ என்றன.
உலக ரேங்கிங்கில் இந்தியா்கள் வரிசையில் சுமித் நாகலுக்கு அடுத்த படியாக ஆா்யன் ஷா (403) இருக்கிறாா். இந்நிலையில், தரவரிசையில் தன்னை விட பின்தங்கியோரை பிளேயிங் ஸ்குவாடில் சோ்த்துவிட்டு, தன்னை ரிசா்வ் வீரராக அறிவித்ததில் உடன்பாடு இல்லாததாலேயே அவா் விலகியிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
ஆா்யன் ஷா விலகியபோதும், அனிருத் மற்றும் திக்விஜய் ஆகியோா் ரிசா்வ் வீரா்களாக இருப்பதால், ஆா்யனுக்கு பதில் வேறு வீரா் இந்திய அணியில் சோ்க்கப்பட மாட்டாா் எனத் தெரிகிறது.
