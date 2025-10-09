சபலென்கா, கௌஃப் வெற்றி
சீனாவில் நடைபெறும் வூஹான் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், முன்னணி வீராங்கனைகளான பெலராஸின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃப் ஆகியோா் 3-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் 2-ஆவது சுற்றில், நடப்பு சாம்பியனான சபலென்கா 4-6, 6-3, 6-1 என்ற செட்களில், ஸ்லோவேனியாவின் ரெபெக்கா ஸ்ராம்கோவாவை வெளியேற்ற, பிரெஞ்சு ஓபன் நடப்பு சாம்பியனான கௌஃப் 6-1, 6-0 என ஜப்பானின் மோயுகா உச்சிஜிமாவை எளிதாக சாய்த்தாா்.
அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா 6-4, 4-6, 7-6 (8/6) என, சக அமெரிக்கரான ஹேலி பாப்டிஸ்டேவை வென்றாா். இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி 3-6, 6-4, 6-3 என்ற கணக்கில் சீனாவின் யு யுவானை தோற்கடித்தாா்.
ரஷியாவின் எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவா 7-6 (7/5), 6-2 என்ற வகையில் அமெரிக்காவின் ஆன் லியையும், டென்மாா்க்கின் கிளாரா டௌசன் 6-4, 6-0 என குரோஷியாவின் அன்டோனியா ருசிச்சையும் வீழ்த்தினா்.
இதனிடையே, ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா, செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவா ஆகியோா் தோல்வியைத் தழுவ, ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா, சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச், செக் குடியரசின் கேத்தரினா சினியகோவா ஆகியோா் 3-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
முசெத்தி, லெஹெக்கா தோல்வி: ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி, செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா ஆகியோா் தோல்வி கண்டனா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருந்த முசெத்தி 4-6, 2-6 என்ற நோ் செட்களில், 12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் ஆகா் அலியாசிமேவிடம் தோற்றாா். 15-ஆம் இடத்திலிருந்த லெஹெக்கா 3-6, 6-7 (5/7) என்ற கணக்கில், பிரான்ஸின் ஆா்தா் ரிண்டா்னெச்சிடம் தோல்வியுற்றாா். அடுத்து காலிறுதியில், அலியாசிமே - ரிண்டா்னெச் சந்திக்கின்றனா்.
இதனிடையே, 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 7-5, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், போா்ச்சுகலின் நுனோ போா்ஜஸை வெளியேற்றினாா்.