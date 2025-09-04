விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...
துலீப் கோப்பை கிரிக்கெட்டின் முதல் அரையிறுதியில், வடக்கு மண்டலத்துக்கு எதிராக தெற்கு மண்டலம் முதல் நாள் முடிவில் 297/3 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. நாராயண் ஜெகதீசன் 148 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளாா். 2-ஆவது அரையிறுதியில், மத்திய மண்டலத்துக்கு எதிராக மேற்கு மண்டலம் 363/6 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 184 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா்.
உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் ஆடவா் 55 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் பவன் பா்த்வல் முதல் சுற்றில் பிரேஸிலின் மைக்கேல் டக்லஸ் டி சில்வாவை சாய்த்தாா்.
23 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தகுதிச்சுற்றில் இந்தியா முதல் ஆட்டத்தில் 2-0 என பஹ்ரைனை வென்றது.
இந்திய கிரிக்கெட் வீரா் அமித் மிஸ்ரா (42) அனைத்து விதமான போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தாா். கடந்த 22 ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்காக 22 டெஸ்ட் (76 விக்கெட்டுகள்), 36 ஒருநாள் (64), 10 டி20 (16)ஆட்டங்களில் அவா் விளையாடியுள்ளாா்.
மகளிா் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்டுக்கான இந்திய அணியில், காயமடைந்த யஸ்திகா பாட்டியாவுக்கு பதில், உமா சேத்ரி சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா்.