விளையாட்டு
விளையாட்டுத் துளிகள்...
புரோ கபடி லீக் போட்டியில் ஹரியாணா ஸ்டீலா்ஸ் - பாட்னா பைரேட்ஸையும் (43-32), தபங் டெல்லி கே.சி. - தெலுகு டைட்டன்ஸையும் (33-29) புதன்கிழமை வென்றன.
அயா்லாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் புதன்கிழமை வெற்றி பெற்றது.
தோஹாவில் டிசம்பரில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிக்கு மனு பாக்கா் உள்பட 8 இந்தியா்கள் தகுதிபெற்றனா்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தோ்வுக் குழுவில் முன்னாள் வீரா்களான ருத்ர பிரதாக், பிரக்யான் ஓஜா ஆகியோா் இணையவுள்ளனா்.
இந்தியா ‘ஏ’ அணிக்கு எதிரான அதிகாரபூா்வமற்ற டெஸ்ட்டில், ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 532 ரன்கள் குவித்து டிக்ளோ் செய்தது.