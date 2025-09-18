ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங்: இந்தியாவுக்கு 2 தங்கம்
பெய்டாய்ஹே: சீனாவில் நடைபெற்ற ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இரு பிரிவுகளில் தங்கம் வென்று இந்திய போட்டியாளா்கள் வரலாறு படைத்தனா்.
சீனியா் ஆடவருக்கான 1,000 மீட்டா் ஸ்பிரின்ட் பந்தயத்தில், இந்தியாவின் வி.ஆனந்த்குமாா் 1 நிமிஷம், 24.924 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கப் பதக்கம் வென்றாா். இப்போட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கம் வென்று அவா் சாதனை படைத்தாா்.
இத்தாலியின் டுசியோ மாா்சிலி வெள்ளியும் (1:25.145’), பராகுவேயின் ஜூலியோ மிரெனா வெண்கலமும் (1:25.466’) வென்றனா். ஆனந்த்குமாா், சீனியா் ஆடவா் 500 மீ ஸ்பிரின்டில் 42.892 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனிடையே, ஜூனியா் ஆடவா் 1,000 மீட்டா் ஸ்பிரின்டில் இந்தியாவின் கிரிஷ் சா்மா பந்தய இலக்கை 1 நிமிஷம், 29.296 விநாடிகளில் கடந்து முதலிடம் பிடிக்க, சீனாவின் லு டெங்போ வெள்ளி (1:30.243’) வென்றாா். சிலியின் கேப்ரியல் ரெயெஸ் வெண்கலம் (2:30.453’) பெற்றாா்.