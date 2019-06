தொடர்ந்து அசத்தல்: பேட்டிங்கில் வலுவான அணியாக மாறி வரும் வங்கதேச அணி!

ஒரு பேட்ஸ்மேன் நன்கு ஆடினால் மட்டும் எந்த ஓர் அணிக்கும் 300, 350 ரன்கள் கிடைத்துவிடாது. கூடவே நல்ல கூட்டணியும் அமையவேண்டும். ஒருநாள் போட்டியில் நல்ல கூட்டணி அமைந்தால் மட்டுமே எந்தவொரு அணியாலும் பெரிய ஸ்கோரை எட்டமுடியும். அதிலும் 100 ரன்களுக்கும் அதிகமான கூட்டணி அமைந்துவிட்டதால் அதைக் கொண்டு எந்தவொரு அணியும் பெரிய ஸ்கோருக்குத் திட்டமிட முடியும்.

இந்த உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் அனைவரையும் ஆச்சர்யப்படுத்தும் அணியாக உள்ளது, வங்கதேசம். அதிலும் அந்த அணியின் பேட்டிங், எல்லாப் பந்துவீச்சாளர்களையும் அச்சுறுத்தும் விதத்தில் உள்ளது. அதன் ஸ்கோர்களே இதைப் பிரதிபலிக்கும்.

2019 உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் வங்கதேச அணியின் ஸ்கோர்கள்

vs தென் ஆப்பிரிக்கா - 330/6 (50 ஓவர்கள்)

vs நியூஸிலாந்து - 244

vs இங்கிலாந்து - 280

vs மே.இ. அணி - 322/3 (41.3)

vs ஆஸ்திரேலியா - 338/8

உலகக் கோப்பைப் போட்டிகளில் வங்கதேச அணியின் 100+ ரன்களுக்கும் அதிகமான கூட்டணி

1999 - 0

2003 - 0

2007 - 0

2011 - 0

2015 - 3

2019 - 4*

வங்கதேச அணியை அலட்சியமாகப் பார்த்த காலம் இனி இருக்காது.