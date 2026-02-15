கிரிக்கெட்

இரவு 9 வரை மழை..! இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறுமா?

இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதும் டி20 உலகக் கோப்பைப் போட்டி குறித்து...
இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதும் டி20 உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் மழைக்கு அதிகம் வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மிகவும் எதிர்பார்ப்பு மிக்க இந்தப் போட்டி நின்றுவிட்டால் வியாபாரம் மட்டுல்லாமல் இரு நாட்டு ரசிகர்களும் பாதிப்படைவார்கள் என்பது கவனித்தக்கது.

இந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல்முறையாக இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மோதுகின்றன. குரூப் ஏ பிரிவில் இரு அணிகளும் தலா 4 புள்ளிகளுடன் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் முனைப்பில் இருக்கின்றன.

இலங்கையில் உள்ள பிரேமதேசா கிரிக்கெட் திடலில் இன்றிரவு (பிப்.15) இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் காலை முதல் மாலை வரை 60 சதவிகிதம் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இரவு 7 மணிக்குப் பிறகே மழை குறையும் என்றும் இரவு 9 வரை மழை தொடரலாம் எனவும் சில வானிலை அறிப்புகள் மூலம் தகவல்கள் தெரிய வந்துள்ளன.

மழை நீரை வெளியேற்றும் முறை இந்தத் திடலில் நன்றாக இருந்தாலும் முழுமையான ஆட்டத்தை பாதிக்காமல் மழை பொழிவு நிற்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இலங்கையில் 10 - 20 மில்லி மீட்டர் மழை பெய்யுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா 7 முறையும் பாகிஸ்தான் 1 முறையும் வென்றுள்ளன.

