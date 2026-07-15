ஒருநாள், டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் புதிய மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்திய ஐசிசி!

ஒருநாள் மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் ஐசிசி புதிய மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடர் மற்றும் 2028 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் நடைபெறவுள்ளது. ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடர் தென்னாப்பிரிக்காவிலும், டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்திலும் நடத்தப்படவுள்ளன.
இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் இன்று (ஜூலை 15) நடைபெற்ற வருடாந்திரக் கூட்டத்தில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்கள் தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இது தொடர்பாக ஐசிசி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: அடுத்தாண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி ஆடவர் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் 14 அணிகள் பங்குபெறும். ஆனால், போட்டிகள் மூன்று சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. இதனால், ஒவ்வொரு போட்டியும் சுவாரசியம் நிறைந்ததாகவும், மிகுந்த போட்டி நிறைந்ததாகவும் இருக்கும். இந்த புதிய மாற்றத்தின் மூலம் தொடக்கப் போட்டி முதல் இறுதிப்போட்டி வரை சுவாரசியம் இருக்கும்.
தகுதி பெற்ற 14 அணிகளில் கடைசி மூன்று இடங்களைப் பிடித்த அணிகளுக்கு இடையே சூப்பர் சீரிஸ் நடத்தப்படும். அதில் ஒரு அணி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறும். இதன் மூலம் அணிகளின் எண்ணிக்கை 14-லிருந்து 12-ஆக குறையும். இரண்டாவது சுற்றில் இந்த 12 அணிகளும் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டி நடத்தப்படும். ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் 3 அணிகள் அடுத்த சூப்பர் 7 சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும். இரண்டு பிரிவுகளிலும் சிறப்பான இடத்தைப் பிடித்த அணியும் சூப்பர் 7 சுற்றுக்கு முன்னேறும். சூப்பர் 7 சுற்றில் முதல் 4 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும்.
ICC have revamped the format of its marquee men's events to enhance competitive structure and elevate sporting standards.https://t.co/MbpROsVn4w— ICC (@ICC) July 15, 2026
ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குப் பதிலாக சூப்பர் 10 சுற்றை அறிமுகப்படுத்த ஐசிசி முடிவு செய்துள்ளது. ஒரு குரூப்புக்கும் 4 அணிகள் வீதம் 5 குரூப்புகள் உருவாக்கப்படும். ஒவ்வொரு குரூப்பிலிருந்தும் இரண்டு அணிகள் அடுத்த சூப்பர் 10 சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
சூப்பர் 10 சுற்றில் அணிகள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடைபெறும். ரவுண்ட் ராபின் முறையில் நடைபெறும் இந்தச் சுற்றில் ஒவ்வொரு குரூப்பிலிருந்தும் முதலிடம் பிடிக்கும் அணி நேரடியாக அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும். அரையிறுதிக்கான மீதமுள்ள இரண்டு அணிகளை தேர்வு செய்ய எலிமினேட்டர் சுற்று நடத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The ICC has introduced new changes to the ODI and T20 World Cup tournaments.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.