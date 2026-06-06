சச்சின் சாதனை முறியடிப்பு..! குறைந்த வயதில் இந்திய அணியில் தேர்வான சூர்யவன்ஷி!

இந்திய டி20 அணியில் இடம்பிடித்த 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார். இந்திய அணியிலேயே மிகக் குறைந்த வயதில் இடம்பெற்றவாரக சாதனை படைத்துள்ளார்.
பிகாரைச் சேர்ந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு 14 வயதில் தேர்வாகி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார்.
நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் அதிக ரன்கள் குவித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆரஞ்ச் கேப் விருது, சூப்பர் ஸ்டிரைக்கர் விருது, அதிக சிக்ஸர்களுக்கான விருது, எமர்ஜிங் பிளேயர் விருது என பல விருதுகளை வென்று அசத்தினார்.
முன்னதாக, இந்திய அணியில் சச்சின் டெண்டுல்கர் 1989ஆம் ஆண்டு டெஸ்ட் அணியில் தனது 16 வயதில் (16 ஆண்டுகள் 205 நாள்கள்) விளையாடினார்.
தற்போது, சச்சின் சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி முறியடித்துள்ளார். இங்கிலாந்து தொடர், ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான தொடரில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாட தேர்வாகியுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் பலரது மனங்களைக் கவர்ந்த சூர்யவன்ஷிக்கு முன்னாள் வீரர்கள், கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
Summary
Vaibhav Sooryavanshi on setting a remarkable record at age of 15
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