சுரேஷ் ரெய்னாவின் சுயசரிதை நூல்!

தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் அனுபவங்களைக் கொண்டு சுயசரிதை நூல் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா.

34 வயது ரெய்னா இந்திய அணிக்காக 18 டெஸ்டுகள், 226 ஒருநாள், 78 டி20 ஆட்டங்களில் விளையாடியுள்ளார். கடைசியாக 2018 ஜூலையில் சர்வதேச ஆட்டத்தில் விளையாடினார்.

ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் ரெய்னா, பிலீவ் என்கிற சுயசரிதை நூலை எழுதியுள்ளார்.

பரத் சுந்தரேசன் எழுத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த நூல், மே 12 அன்று வெளியாகவுள்ளது. நூலின் விலை ரூ. 298.

