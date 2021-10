ஐபிஎல்: சாம் கரணுக்குப் பதிலாக புதிய ஆல்ரவுண்டரைத் தேர்வு செய்த சிஎஸ்கே அணி

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் 2021 போட்டியிலிருந்து விலகிய சாம் கரணுக்குப் பதிலாக மேற்கிந்தியத் தீவுகளைச் சேர்ந்த இளம் ஆல்ரவுண்டரைத் தேர்வு செய்துள்ளது சிஎஸ்கே அணி.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் வலைப்பயிற்சிப் பந்துவீச்சாளராகச் செயல்பட்டார் 23 வயது டொமினிக் டிரேக்ஸ். சமீபத்தில் நடைபெற்ற சிபிஎல் போட்டியில் பிராவோ தலைமையிலான செயிண்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் பாட்ரியாட்ஸ் அணியில் விளையாடிய டிரேக்ஸ், இறுதிச்சுற்றில் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அந்த ஆட்டத்தில் 24 பந்துகளில் 48 ரன்கள் எடுத்தார். சிபிஎல் போட்டியில் 11 ஆட்டங்களில் 16 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனால் டிரேக்ஸை வலைப்பயிற்சிப் பந்துவீச்சாளராக மும்பை தேர்வு செய்தது.

சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய ஆல்ரவுண்டராக இருந்த சாம் கரண், காயம் காரணமாக ஐபிஎல்-லில் மட்டுமல்லாமல் டி20 உலகக் கோப்பையிலிருந்தும் விலகியுள்ளார். இதையடுத்து இடது கை பேட்ஸ்மேனான டிரேக்ஸைத் தேர்வு செய்துள்ளது சிஎஸ்கே அணி. இன்று தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் சிஎஸ்கே விளையாடுகிறது. அடுத்தது பிளேஆஃப் சுற்று. இதனால் டிரேக்ஸுக்கு சிஎஸ்கே அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது பிராவோ விளையாடுவதைப் பொறுத்தே அமையும்.

