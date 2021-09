அந்த ரணகளத்திலும்...: மீம்களிடம் மாட்டிக்கொண்ட ஆர்சிபியின் கைல் ஜேமிசன்

ஐபிஎல் போட்டி ஆரம்பித்தால் மீம் வடிவமைப்பாளர்களும் பரபரப்பாகி விடுவார்கள்.

கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான நேற்றைய ஆட்டத்தில் வசமாகச் சிக்கியவர் ஆர்சிபி அணியைச் சேர்ந்த கைல் ஜேமிசன்.

கொல்கத்தாவிடம் மோசமாக விளையாடித் தோற்றது ஆர்சிபி அணி. முக்கியமாக, பேட்ஸ்மேன்கள் மிகவும் சொதப்பியதால் 92 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

ஆர்சிபி அணி 9.4 ஓவரின்போது 53/4 எனத் தடுமாறிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது டக் அவுட் பகுதியில் இருந்த ஆர்சிபி வீரர் கைல் ஜேமிசன், ஒரு பெண்ணுடன் பேசிக்கொண்டிருந்ததைத் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பினார்கள். அணியின் நிலைமை அதளபாதாளத்தில் இருக்கும்போது ஜேமிசன் ஒரு பெண்ணுடன் சிரித்துப் பேசுவதை வைத்து உடனடியாகச் சமூகவலைத்தளங்களில் மீம்கள் வெளியாகின.

ஜேமிசன் பேசிக்கொண்டிருந்த பெண், ஆர்சிபி அணியின் மசாஜ் தெரபிஸ்டான நவ்னிதா கெளதம். 2020 முதல் ஆர்சிபி அணியில் அவர் இடம்பெற்று வருகிறார். கனடாவைச் சேர்ந்த நவ்னிதா, குளோபல் டி20 லீக் போட்டியிலும் பணியாற்றியுள்ளார். ஐபிஎல் போட்டியில் பங்குபெற வேண்டும் என்பதற்காக 2017-ல் இந்தியாவுக்கு வந்தார். அக்டோபர் 2019-ல் ஆர்சிபி அணி அவரைத் தேர்ந்தெடுத்தது.

