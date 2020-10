பாண்டிங்கை மீறி மன்கட் செய்வாரா அஸ்வின்? பின்ச்சுக்கு எச்சரிக்கை

மன்கட் முறையில் அவுட் செய்யக் கூடாது என்று தில்லி பயிற்சியாளர் ரிக்கி பாண்டிங் தெரிவித்ததையடுத்து, பெங்களூருவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பின்ச்சை எச்சரித்தார்.

ஐபிஎல்-இன் இன்றைய (திங்கள்கிழமை) ஆட்டத்தில் தில்லி கேபிடல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. முதலில் பேட் செய்த தில்லி அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 196 ரன்கள் எடுத்தது.

197 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்குடன் பெங்களூரு அணி களமிறங்கியது. 3-வது ஓவரை அஸ்வின் வீசினார். 4-வது பந்தை அஸ்வின் வீசும்போது பின்ச் கிரீஸைவிட்டு வெளியே இருந்தார். இதைக் கவனித்த அஸ்வின் பந்துவீசுவதை நிறுத்திவிட்டு பின்ச்சை எச்சரித்தார்.

இதனால், மைதானத்தில் லேசான சலசலப்பு ஏற்பட்டது. இதைப் பார்த்து டக் அவுட்டில் ரிக்கி பாண்டிங் மற்றும் தில்லி அணியினர் சிரித்தனர்.

ICYMI - Ashwin warns Finch.



No, not this time. R Ashwin gives Aaron Finch a warning at the non-striker's end.https://t.co/50haslDf0v #Dream11IPL #RCBvDC