தாகூர் நினைவு நாளில் ஒலிம்பிக்கில் ஒலித்த தேசிய கீதம்! நாட்டின் பெருமைக்குரிய தருணம் (விடியோ)

நாட்டின் தேசிய கீதத்தை இயற்றிய ரவீந்திரநாத் தாகூரின் நினைவு நாளில் தங்கம் வென்று டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் தேசிய கீதத்தை ஒலிக்கச் செய்து நீரஜ் சோப்ரா சாதித்துள்ளார்.

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் ஈட்டி எறிதலில் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா 87.58 மீ. தூரம் வீசி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் முதல் தங்கம் இது. மேலும், ஒலிம்பிக் தடகளத்தில் சுதந்திர இந்தியா பெறும் முதல் தங்கமும் இதுதான்.

What a moment. What a champion.



This is the moment all of #IND had been waiting for. #Gold#Tokyo2020 | #BestOfTokyo | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | @Neeraj_chopra1 pic.twitter.com/sJbBkLiWpr