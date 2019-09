பிறந்தநாளன்று சச்சினை அவமானப்படுத்துவதா?: சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா ட்வீட்!

பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் இன்று தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி வருகிறார். சமூகவலைத்தளங்கள் வழியாகப் பிரபலங்கள் சச்சினுக்கு வாழ்த்துகளைக் கூறிவருகிறார்கள்.

இன்று ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரர் டேமின் ஃபிளமிங்கின் பிறந்தநாளும் கூட. இதற்காக கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வெளியிட்டுள்ள ட்வீட் ஒன்று சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ட்விட்டர் தளத்தில் பிளமிங்குக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைக் கூறியுள்ள கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா, ஃபிளமிங், சச்சினை க்ளீன் போல்ட் செய்யும் காணொளியை அத்துடன் வெளியிட்டுள்ளது.

Some @bowlologist gold from the man himself - happy birthday, Damien Fleming! pic.twitter.com/YcoYA8GNOD