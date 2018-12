இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான 3-வது டெஸ்ட் மெல்போர்னில் நடைபெற்று வருகிறது.

2-வது நாளான இன்று ரோஹித் சர்மா விளையாடும்போது அவரைச் சீண்டியபடி இருந்தார் விக்கெட் கீப்பரும் ஆஸி. கேப்டனுமான டிம் பெயின்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளில் யாருக்கு என்னுடைய ஆதரவு என்பதில் குழப்பம் ஏற்படும். இப்போது ரோஹித் சர்மா சிக்ஸ் அடித்தால் நான் மும்பைக்கு மாறிவிடுவேன். நான் எல்லா அணிகளிடமும் விளையாடியுள்ளேன். நீங்களும் எல்லா அணிகளுடன் விளையாடியுள்ளீர்கள், பெங்களூரைத் தவிர.. என்று ரோஹித்தைச் சீண்டிப் பார்த்தார் பெயின்.

எனினும் இதனால் கோபமடைந்தோ அல்லது உற்சாகமடைந்தோ பந்துவீச்சைப் பதம் பார்க்க ரோஹித் சர்மா முயலவில்லை. ஏற்கெனவே டெஸ்ட் அணியில் இடம் இன்னும் நிரந்தரம் ஆகாததால் பக்குவமாக விளையாடி இந்திய அணி டிக்ளேர் செய்யும் வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் ரோஹித் சர்மா.

இன்றைய ஆட்டம் முடிந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தொடக்க வீரர் ஆரோன் ஃபிஞ்ச் இதுபற்றி கூறியதாவது:

ரோஹித் சர்மாவுடன் சிறிது நேரம் விளையாடிப் பார்த்தோம். மிட் ஆனை கொண்டுவந்தால் ஐபிஎல் நிலைக்கு மாறி சிக்ஸ் அடிக்கமுடியுமா என ரோஹித்திடம் நான் கேட்டேன். ஆனால் அவர் அதைக் கண்டுகொள்ளவில்லை என்று கூறினார்.

