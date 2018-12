தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அறிமுகமானபோது இந்த வருடம் முழுக்க பூம்ராவின் பந்துவீச்சை வியந்துகொண்டிருப்போம் என யாருமே எண்ணியிருக்கமுடியாது.

மெல்போர்ன் டெஸ்டில் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி, 151 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. பூம்ரா 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி 292 ரன்கள் முன்னிலை பெற உதவினார். இதன்மூலம் அவர் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார். அதன் விவரம்:

* ஒரே வருடத்தில் ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் 5 விக்கெட்டுகளை எடுத்த ஒரே ஆசியப் பந்துவீச்சாளர், பூம்ரா. 5/54 vs தென் ஆப்பிரிக்கா, 5/85 vs இங்கிலாந்து, 6/33 ஆஸ்திரேலியா.



டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான வருடத்தில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த வீரர்கள்

டெர்ரி ஆல்டர்மேன் (1981) - 54 விக்கெட்டுகள்

ஆம்ப்ரோஸ் (1988) - 49 விக்கெட்டுகள்

ஸ்டீவ் ஃபின் (2010) - 46 விக்கெட்டுகள்

பூம்ரா (2018) - 45 விக்கெட்டுகள்

ஒருவருடத்தில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த வேகப்பந்துவீச்சு மூவர்

130 விக்கெட்டுகள் - ஹோல்டிங்/மார்ஷல்/கார்னர் (1984)

129* விக்கெட்டுகள் - பூம்ரா/ஷமி/இஷாந்த் சர்மா (2018)

123 விக்கெட்டுகள் - ஸ்டேய்ன்/மார்கல்/எண்டினி (2008)

118 விக்கெட்டுகள் - ஆம்ப்ரோஸ்/வால்ஷ்/மார்ஷல் (1988)

பூம்ரா & ஷமி - தலா 45 விக்கெட்டுகள், இஷாந்த் சர்மா - 39.

ஆஸ்திரேலியாவில் சிறந்த டெஸ்ட் பந்துவீச்சு - இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள்

8/106 - கபில் தேவ்

8/141 - அனில் கும்ப்ளே

6/33 - பூம்ரா

6/41 - அஜித் அகர்கர்

இந்த டெஸ்டில் முதல் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்த நிமிடங்கள்

476 நிமிடங்கள் புஜாரா

301 நிமிடங்கள் - கோலி

285 நிமிடங்கள் - ஆஸ்திரேலியா

இந்த டெஸ்ட் தொடரில் பூம்ரா

இன்னிங்ஸ் - 5

விக்கெட்டுகள் - 17

சராசரி - 14.11

ஸ்டிரைக் ரேட் - 40.6

எகானமி ரேட் - 2.08

சிறந்த பந்துவீச்சு - 6/33

2018-ல் பூம்ரா

டெஸ்ட்/இன்னிங்ஸ் - 9 டெஸ்டுகள்/ 17 இன்னிங்ஸ்

விக்கெட்டுகள் - 45

சராசரி - 21.24

ஸ்டிரைக் ரேட் - 48.08

5 விக்கெட்டுகள் - 3

சிறந்த பந்துவீச்சு - 6/33

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பூம்ரா 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்தபோது

vs தென் ஆப்பிரிக்கா - இந்தியா வெற்றி

vs இங்கிலாந்து - இந்தியா வெற்றி

vs ஆஸ்திரேலியா - வெற்றி பெறும் நிலையில் இந்தியா

2018-ல் வெளிநாடுகளில் சிறந்த கூட்டணியை முறியடித்தவர்கள்

50-100 ரன்களுக்குள்ளான கூட்டணியை உடைத்த இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள்

பூம்ரா - 5

அஸ்வின், இஷாந்த் - தலா 4

ஷமி - 3

பாண்டியா, ஜடேஜா - தலா 2

100 ரன்களுக்கும் அதிகமான கூட்டணியை உடைத்த இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள்

பூம்ரா - 3

ஷமி, பாண்டியா, இஷாந்த், விஹாரி, ரன் அவுட் - தலா 1

ஒரு வருடத்தில் வெளிநாடுகளில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த இந்திய வீரர்கள்

பூம்ரா (2018) - 45 விக்கெட்டுகள்

ஷமி (2018) - 43 விக்கெட்டுகள்

கும்ப்ளே (2006) - 41 விக்கெட்டுகள்

இன்றைய நாளின் இதர சாதனைகள்

* கவாஜாவின் விக்கெட்டை வீழ்த்தியபோது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 50 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் ஜடேஜா. இதற்கு முன்பு அவர் எடுத்த 49 விக்கெட்டுகளும் இந்தியாவில் எடுத்தவை.

* வெளிநாடுகளில் ஷமி ஒரு சாதனை செய்துள்ளார். வெளிநாடுகளில் 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்த 10-வது இந்தியப் பந்துவீச்சாளர், 5-வது வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்கிற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.

* ஒரு டெஸ்ட் தொடரில் 18 கேட்சுகள் பிடித்த முதல் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் என்கிற சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார் ரிஷப் பந்த். இதற்கு முன்பு சையத் கிர்மானி 6 ஆட்டங்களிலும் தோனி 5 ஆட்டங்களிலும் 17 கேட்சுகளைப் பிடித்திருந்தார்கள். இன்னும் மூன்று இன்னிங்ஸ் மீதமுள்ளதால் ரிஷப் பந்தின் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.