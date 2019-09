ஜூலையில் பிறந்திடு - இந்திய கேப்டன் ஆகிடு! வைரலாகும் சேவாக் ட்வீட்

ஜூலை மாதம் 9-ஆம் தேதி பிறந்த இந்திய அணியின் கேப்டன் எங்காவது தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கலாம் என்று வீரேந்திர சேவாக், திங்கள்கிழமை ட்வீட் செய்துள்ளார்.

ஜூலை மாதம் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு மிகச் சிறப்பான மாதமாகும். இந்த மாதத்தில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் பிறந்த (ஜூலை 7) மகேந்திர சிங் தோனி, (ஜூலை 8) சௌரவ் கங்குலி ஆகியோர் இந்திய அணியின் மாபெரும் கேப்டன்களாக செயல்பட்டவர்கள். அதுபோல ஜூலை 10-ஆம் தேதியும் மற்றொரு ஜாம்பவான் வீரரும், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான சுனில் கவாஸ்கர் பிறந்த தினமாகும்.

இந்நிலையில், இடையில் விடுபட்ட ஜூலை 9-ஆம் தேதியை மையப்படுத்தி விரேந்திர சேவாக், ட்வீட் செய்துள்ளார். அதிரடி பேட்டிங்குக்கு பெயர் போன சேவாக்கின் ட்வீட்களும் அதிரடியாய் அமைவது உண்டு. இதனாலேயே அவருக்கு சமூக வலைதளங்களில் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். இவற்றில் சேவாக்கை பின்தொடர்பவர்களில் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு இணையாக ட்விட்டர் ரசிகர்கள் இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.

July 7th- MS Dhoni

July 8th- Sourav Ganguly

July 9th- ?

July 10th- Sunil Gavaskar

The missing 9th. Somewhere, a future India captain and icon will be born or celebrating his birthday today.#JulyMePaidaHoJaaoCaptainBanJaao