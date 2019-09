கோலியின் பெருமையைத் தகர்த்த இங்கிலாந்து அணி! சோதனையிலும் தொடரும் சில சாதனைகள்! 

இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று தொடரை 2-1 எனக் கைப்பற்றியது. அந்த அணியின் ஜோ ரூட், கேப்டன் மோர்கன் ஆகியோர் அபாரமாக ஆடி ஆட்டமிழக்காமல் முறையே 100, 88 ரன்களை எடுத்தனர். முதலில் ஆடிய இந்திய அணி 8 விக்கெட்டை இழந்து 256 ரன்களை குவித்தது. கேப்டன் விராட் கோலி அதிகபட்சமாக 71 ரன்களை குவித்தார். இங்கிலாந்தின் டேவிட் வில்லி, அடில் ரஷீத் ஆகியோர் சிறப்பாக பந்து வீசி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

நேற்றைய ஆட்டத்தில் கோலியின் முக்கியமான சாதனை ஒன்று இங்கிலாந்து அணியால் தகர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், கேப்டன் பதவி கோலியின் பேட்டிங்கை எவ்விதத்திலும் பாதிப்பதில்லை. அதில் தொடர்ந்து சாதித்துக்கொண்டிருக்கிறார் கோலி.

தகர்க்கப்பட்ட சாதனைகளும் தொடரும் ரன் வேட்டையும்

* 2016-ல் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்திய அணி ஒருநாள் தொடரில் தோல்வியடைந்தது. அதன்பிறகு தொடர்ச்சியாக இருநாடுகளுக்கு இடையிலான 9 ஒருநாள் தொடர்களை இந்திய அணி வென்று வந்த நிலையில் நேற்று 1-2 என இங்கிலாந்திடம் தோல்வியடைந்துள்ளது. இதனால் இந்திய அணியின் தொடர் வெற்றிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

* அதேபோல, கோலியின் தலைமையில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான ஏழு ஒருநாள் தொடர்களை வென்ற நிலையில் நேற்று அந்தச் சாதனை முறியடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து கோலியின் தலைமையில் இந்திய அணி முதல்முறையாகத் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.

vs ஜிம்பாப்வே 3-0, 2013

vs இலங்கை 5-0, 2014

vs இங்கிலாந்து 2-1, 2017

vs மே.இ. 3-1, 2017

vs இலங்கை 5-0, 2017

vs ஆஸ்திரேலியா 4-1, 2017

vs நியூஸிலாந்து 2-1, 2017

vs தென் ஆப்பிரிக்கா 5-1, 2018

vs இங்கிலாந்து 1-2, 2018

* இந்திய அணியின் இரு ஒருநாள் சாதனைகளைத் தடுத்து நிறுத்தியுள்ள இங்கிலாந்து, இந்த வெற்றியுடன், கடந்த 8 ஒருநாள் தொடர்களைத் தொடர்ச்சியாக வென்றுள்ளது. இந்தச் சாதனையை எந்த அணி தகர்க்கப்போகிறது?

* எனினும் கோலியின் பேட்டிங் சாதனைகளுக்கு எவ்விதக் குறையுமில்லை. ஒரு கேப்டனாக அதிவிரைவாக 3000 ரன்களை எடுத்துள்ளார் கோலி.

கேப்டன்கள் - குறைந்த இன்னிங்ஸில் 3000 ஒருநாள் ரன்கள்

49 ஒருநாள் இன்னிங்ஸ் - விராட் கோலி

60 ஒருநாள் இன்னிங்ஸ் - டி வில்லியர்ஸ்

70 ஒருநாள் இன்னிங்ஸ் - தோனி

74 ஒருநாள் இன்னிங்ஸ் - கங்குலி

83 ஒருநாள் இன்னிங்ஸ் - கிரீம் ஸ்மித் / மிஸ்பா உல் ஹக்

84 ஒருநாள் இன்னிங்ஸ் - ஜெயசூர்யா / ரிக்கி பாண்டிங்

கோலி: கேப்டனாக 3000 ரன்கள்

முதல் 1000 ரன்கள்: 17 இன்னிங்ஸ்

அடுத்த 1000 ரன்கள்: 19 இன்னிங்ஸ்

அடுத்த 1000 ரன்கள்: 13 இன்னிங்ஸ்

* 2018-ல் விராட் கோலியின் ஒருநாள் ரன்கள்

112

46*

160*

75

36

129*

75

45

71