ரஜினி பாடலுடன் ட்விட்டர் சாதனையைக் கொண்டாடிய கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின்!

ட்விட்டரில் ரசிகர்களுடன் எப்போதும் உரையாடிக்கொண்டே இருக்கவேண்டும் என்று பிரியப்படுபவர் கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின்.

இதுவரை மூன்றாயிரத்துக்கும் அதிகமான ட்வீட்களை வெளியிட்டுள்ள அஸ்வினை 80 லட்சம் பேர் ட்விட்டர் தளத்தில் பின்தொடர்கிறார்கள். இதையொட்டி ரஜினி நடித்த பாட்ஷா படத்தின் ரா ரா ராமையா பாடலின் சில வரிகளை டப்ஸ்மாஷ் செய்து 7 நொடி காணொளியாக அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

Praise, criticism, success, failure - I have received it all and gone on from strength to strength in cricket. The same holds true for my Twitter that now stands at a grand 8 million. Thanks a lot for being a part of my journey, you guys mean the world to me!#8MillionFollowers pic.twitter.com/64IBxNwwpL