'கோலி ஒரு கோமாளி'- முன்னாள் தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் காட்டம்

இந்திய அணிக் கேப்டன் விராட் கோலி ஒரு கோமாளி என்று தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்துவீச்சாளர் பால் ஹாரிஸ் கூறியுள்ளார்.

தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ரபாடா, 2-ஆவது டெஸ்டின் 2 இன்னிங்ஸ்களிலும் செய்த காரியத்தால் அவருக்கு 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்துள்ள ரபாடா, தனது ஆக்ரோஷத்தை குறைத்துக்கொள்ள பழக வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், பால் ஹாரிஸ் இவ்விவகாரம் தொடர்பாக செய்துள்ள ட்வீட், கோலி ரசிகர்களிடைய பெரும் எதிர்ப்பை பெற்று வருகிறது. அவர் பதிவிட்டதாவது:

If he has to then everyone does. I watched Kohli behave like a clown for three tests here in SA and nothing. Seems to me that @ICC either have an issue with Rabada or with the Proteas in general.