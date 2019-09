'அப்டேட்டில் இருக்கும் ஒரே சாஃப்ட்வேர்'- விராட்டுக்கு வீரு புகழாரம்!

அப்டேட்டில் இருக்கும் ஒரே சாஃப்ட்வேர் விராட் கோலி தான் என அதிரடி வீரர் வீரேந்திர சேவாக் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

இந்திய அணியின் முன்னாள் துவக்க வீரரும், உலகின் தலைசிறந்த அதிரடி வீரருமான வீரேந்திர சேவாக், ட்விட்டரில் அதிரடி கருத்துக்களை பதிவிடுவதிலும் கில்லாடி. அவ்வகையில் அந்தந்த நிகழ்வுகளை அடுத்து அவரது ட்வீட்கள் இடம்பெறும்.

Software update all the time. Virat Kohli has redefined what consistency means. Got his 9000th odi run just 11 innings ago and got his 10000 th today, to go with his 37th century. Enjoy the phenomena #KingKohli pic.twitter.com/OPhvIsBRDJ