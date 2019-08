மீண்டும் இணையத்தைக் கலக்கும் தனுஷின் கொலைவெறி: பாண்டியா பிரதர்ஸ் அசத்தல் (விடியோ இணைப்பு)

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் க்ருணால் மற்றும் ஹார்திக் பாண்டியா தனுஷின் கொலைவெறி பாடலை பாடும் விடியோ டிவிட்டரில் ஹிட்டாகி வருகிறது.

தனுஷ் நடிப்பில் கடந்த 2012-இல் வெளியான 3 திரைப்படத்தின் கொலைவெறி பாடல் உலகளவில் மிகப் பெரிய ஹிட் அடித்தது. இந்த பாடல், 7 வருடங்களுக்குப் பிறகு தற்போது இந்திய கிரிக்கெட்டில் ஹிட் அடித்துள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் க்ருணால் பாண்டியா இன்று தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் ஒரு விடியோவை பதிவேற்றியுள்ளார். அதில், அவரும் அவரது சகோதரர் ஹார்திக் பாண்டியாவும் இணைந்து தனுஷ் பாடிய கொலைவெறி பாடலை பாடுகின்றனர். தனுஷுக்கு இணையாக பாடலின் இசையோடு இணைந்து இருவரும் ஒன்றாக பாடுகின்றனர்.

இது ஆங்கில வரி பாடல் என்பதால் இருவரது உச்சரிப்பும் பாடல் வரியோடு ஒத்துப்போவது தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் நிச்சயம் நல்ல வரவேற்பை பெறும் என்று தெரிகிறது. இதனால், கொலைவெறி பாடல் இணையத்தில் மீண்டும் ஒரு சுற்று வைரலாகவுள்ளது.



Why this Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di at the Pandya music studio @hardikpandya7 pic.twitter.com/Ja6cBFkFGH