தங்கம் வெல்வாரா?: உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றார் பி.வி. சிந்து

உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார் இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து. இப்போட்டியில் அவர் தொடர்ச்சியாக 3-வது முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.

ஸ்விட்சர்லாந்தின் பேஸல் நகரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் அரையிறுதிச் சுற்று ஆட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் உலகின் 3-ம் நிலை வீராங்கனை சீனாவின் சென் யுபெய்யுடன் மோதினார் 5-ம் நிலை வீராங்கனை சிந்து. ஆரம்பம் முதல் ஆதிக்கம் செலுத்திய சிந்து, 21-7, 21-14 என வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஏற்கெனவே 2 வெள்ளி, 2 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளார் 24 வயது சிந்து. இப்போது முதல் முறையாகத் தங்கம் வெல்வார் என இந்திய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

Highlights | It's a third straight World Championships final for Pusarla