'சஞ்சு.. சஞ்சு..': ரவி சாஸ்திரியை மிரள வைத்த கேரள ரசிகர்கள்! (விடியோ)

சஞ்சு சாம்சனை வரவேற்கும் விதமாக திருவனந்தபுர ரசிகர்கள் 'சஞ்சு.. சஞ்சு..' என கோஷமிட்டது இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரியை மிரள வைத்துள்ளது.

இந்தியா, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கிடையிலான 2-வது டி20 ஆட்டம் திருவனந்தபுரத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆட்டம் தொடங்குவதற்கு முன் சஞ்சு சாம்சன் பயிற்சியை மேற்கொள்வதற்காக மைதானத்துக்குள் நுழைந்தபோது திருவனந்தபுர ரசிகர்கள் 'சஞ்சு.. சஞ்சு..' என கோஷம் எழுப்பி உற்சாகப்படுத்தினர். இதைக் கண்டு மிரண்டுபோன ரவி சாஸ்திரி, அவரை செல்லமாக அடிப்பதுபோல் வரவேற்றார். இந்த விடியோவை பிசிசிஐ தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

முன்னதாக, இந்திய அணி திருவனந்தபுரம் விமான நிலையம் வந்து இறங்கியபோதும் ரசிகர்கள் இதேபோல் 'சஞ்சு.. சஞ்சு..' என கோஷம் இட்டு உற்சாக வரவேற்பை அளித்தனர். இந்த விடியோவை சஞ்சு சாம்சன் விளையாடும் ஐபிஎல் அணியான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளது.

உள்ளூர் ஆட்டங்களில் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் சஞ்சு சாம்சன் இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்படாமல் இருப்பது பலமுறை விமரிசனங்களைக் கிளப்பியுள்ளது. குறிப்பாக தோனியின் இடத்தை பூர்த்தி செய்ய ரிஷப் பந்த்துக்கு அதிக வாய்ப்புகள் வழங்கியும், சொதப்பலையே வெளிப்படுத்தி வருவதால் அவருக்குப் பதிலாக அணியில் சாம்சனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் விமரிசனங்கள் எழுந்துள்ளன.

