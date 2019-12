2019-ல், ட்விட்டரில் ரசிகர்களை அதிகம் கவர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள்

இந்த வருடம் ட்விட்டரில் ரசிகர்களை அதிகம் கவர்ந்த ட்வீட்கள், ட்விட்டர் கணக்குகளை வெளியிட்டுள்ளது ட்விட்டர் இந்தியா நிறுவனம்.

இதில், பொழுதுபோக்குப் பிரிவில் பிகில் பட போஸ்டரை விஜய் பகிர்ந்த ட்வீட், அதிக ரசிகர்களால் ரீட்வீட் செய்யப்பட்டுள்ளது. பாலிவுட் நடிகர்களின் ட்வீட்களை விடவும் விஜய்யின் ட்வீட் தான் இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. மேலும் விளையாட்டுப் பிரிவில் தோனி குறித்து விராட் கோலி வெளியிட்ட ட்வீட், அதிக ரசிகர்களால் ரீட்வீட் செய்யப்பட்டுள்ளது. விளையாட்டுப் பிரிவில் அதிக வரவேற்பைப் பெற்ற பிரபலங்களில் முதல் 10 இடங்களிலும் கிரிக்கெட் வீரர்களே இடம்பிடித்துள்ளார்கள்.

விளையாட்டுப் பிரிவில் அதிக வரவேற்பைப் பெற்ற பிரபலங்கள் (ஆண்)

1. விராட் கோலி

2. தோனி

3. ரோஹித் சர்மா

4. சச்சின் டெண்டுல்கர்

5. சேவாக்

6. ஹர்பஜன் சிங்

7. யுவ்ராஜ் சிங்

8. பாண்டியா

9. ஜடேஜா

10. பும்ரா

விளையாட்டுப் பிரிவில் அதிக வரவேற்பைப் பெற்ற பிரபலங்கள் (பெண்)

1. பி.வி. சிந்து

2. ஹிமா தாஸ்

3. சானியா மிர்சா

4. சாய்னா நெவால்

5. மிதாலி ராஜ்

6. மேரி கோம்

7. ஸ்மிருதி மந்தனா

8. டூட்டி சந்த்

9. மானசி ஜோஷி

10. ராணி ராம்பால்

And these women made it to the top of the athletes list #ThisHappened2019 pic.twitter.com/i5y1P0HFMF