ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் இந்திய ஹாக்கி அணியின் ஆட்டங்கள்: அட்டவணை அறிவிப்பு

ஜப்பான் தலைநகா் டோக்கியோவில் வரும் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூலை , ஆகஸ்ட் மாதங்களில் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெறுகிறது. ஆடவா், மகளிா் ஹாக்கி பிரிவுகளில் தலா 12 அணிகள் என மொத்தம் 24 அணிகள் கலந்து கொள்கின்றன.

ஆடவர் பிரிவில், ஆஸ்திரேலியா, ஆா்ஜென்டீனா, இந்தியா, ஸ்பெயின், நியூஸிலாந்து, ஜப்பான், பெல்ஜியம், நெதா்லாந்து, ஜொ்மனி, கிரேட் பிரிட்டன், கனடா, தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய அணிகள் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிக்கான அட்டவணையை சா்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் (எப்ஐஎச்) வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்திய ஹாக்கி அணி விளையாடும் ஆட்டங்களின் விவரங்கள்:

ஜூலை 25 (இந்திய நேரம் காலை 6.30) : vs நியூஸிலாந்து

ஜூலை 26 (மதியம் 3 மணி): vs ஆஸ்திரேலியா

ஜூலை 28 (காலை 6.30 மணி): vs ஸ்பெயின்

ஜூலை 30 (காலை 6 மணி): vs ஆர்ஜெண்டினா

ஜூலை 31 (மதியம் 3 மணி): vs ஜப்பான்

(காலிறுதி, அரையிறுதி மற்றும் இறுதிச்சுற்று ஆட்டங்கள் முறையே ஆகஸ்ட் 2, 4, 6 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன.)

மகளிர் பிரிவில் நெதா்லாந்து, ஜொ்மனி, கிரேட் பிரிட்டன், அயா்லாந்து, இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஆா்ஜென்டீனா, நியூஸிலாந்து, ஸ்பெயின், சீனா, ஜப்பான் ஆகிய அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.

இந்திய மகளிர் அணியின் ஆட்டங்கள்

ஜூலை 25 (மாலை 5.15 மணி): vs நெதர்லாந்து

ஜூலை 27 (மாலை 5.45 மணி): vs ஜெர்மனி

ஜூலை 29 மாலை 6.30 மணி): vs பிரிட்டன்

ஜூலை 31 (காலை 8.15 மணி): vs அயர்லாந்து

ஆகஸ்ட் 1 (காலை 8.45 மணி): vs தென் ஆப்பிரிக்கா

(காலிறுதி, அரையிறுதி மற்றும் இறுதிச்சுற்று ஆட்டங்கள் முறையே ஆகஸ்ட் 3, 5, 7 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன.)